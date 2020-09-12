محافظ الفيوم: انتهينا من 30 ألف مخالفة بناء منذ 2013

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة استقبلت أكثر من 36 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء، بمعدل زيادة يومية 1500 طلب.

وأضاف "الانصاري"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "TEN"، أن المحافظة انتهت من مخالفات البناء المقدرة منذ عام 2013، موضحًا أن قرارات الإزالة التي ترجع إلى قبل هذه الفترة، تعرضت للحرق، عقب الهجوم على مبنى المحافظة عام 2013، بعد فض اعتصام رابعة العدوية.

وتابع: "عملنا على محورين متوازيين، الأول هو المخالفات المرصودة في الفترة من عام 2013، وانتهينا منها تماما، والمحور الثاني هو المسح الشامل لرصد المخالفات، وندعو المواطنين إلى تقديم التصالح".

وأوضح محافظ الفيوم، أن هناك إقبال كثيف من المواطنين على المراكز التكنولوجية، خاصة بعد تسهيلات القيادة السياسية لهذا الملف، إذ إن حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم، سيزيد من نسبة الإقبال خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن قانون التصالح الجديد، حل جزري لمشكلة واجهة الدولة المصرية، وأن نسب المخالفات في المدن أكثر من القرى.

وأشار إلى أن المحافظة، نادت رؤساء البنوك لتقديم تسهيلات من خلال قروض للمواطنين في المحافظة، حيث إن هناك مبادرة مع البنك الأهلي لتقديم القروض للمواطنين، موضحًا أنه استقبل شكاوى عديدة من المواطنين، حول المغالاة في أسعار التصالح، أنه إعادة التسعيرة مرة أخرى، ليتماشى مع المواطن.