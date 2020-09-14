"الصحة": أكثر من 70 متطوعا تقدموا لخوض التجارب السريرية للقاح كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن عدد المتطوعين المطلوبين لإجراء التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا 6 آلاف متطوع، موضحًا في الوقت ذاته أن اللقاح الذى سيتم تجربته آمن وفعال.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن أكثر من 70 متطوعا سجلوا أسماءهم حتى الآن، ومن بين شروط المتطوعين أن يكون عمره أكثر من 18 سنة ولا يعانى من أمراض خطيرة.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أن القيادة السياسية تابعت بدقة وبشكل يومى الجديد حول لقاحات كورونا لسلامة المصريين، مشدداً على أنه لن يكون المصريون فئران تجارب للقاحات غير آمنة.