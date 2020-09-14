"الصحة": أكثر من 70 متطوعا تقدموا لخوض التجارب السريرية للقاح كورونا
كتب:
محمود البدوي
02:47 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
الدكتور حسام حسني .. رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن عدد المتطوعين المطلوبين لإجراء التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا 6 آلاف متطوع، موضحًا في الوقت ذاته أن اللقاح الذى سيتم تجربته آمن وفعال.
وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن أكثر من 70 متطوعا سجلوا أسماءهم حتى الآن، ومن بين شروط المتطوعين أن يكون عمره أكثر من 18 سنة ولا يعانى من أمراض خطيرة.
وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أن القيادة السياسية تابعت بدقة وبشكل يومى الجديد حول لقاحات كورونا لسلامة المصريين، مشدداً على أنه لن يكون المصريون فئران تجارب للقاحات غير آمنة.