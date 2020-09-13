محافظ كفر الشيخ: مواطن يسدد 33 مليون جنيه تصالح عن 9 أبراج

كشف محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، عن قيام أحد المواطنين بالمحافظة بسداد مبلغ 33 مليون جنيه، كرسوم لجدية التصالح بشأن 9 مخالفات بناء في موقع واحد.

وأوضح المحافظ أنه تم تقديرقيمة المخالفات الإنشائية بـ33 مليون جنيه، لافتاً إلى أن المواطن فضل دفع المبلغ كاملاً، مؤكداً أن الدولة أتاحت للمواطنين، سواء المتقدمين بطلبات للتصالح سابقاً أو حالياً، دفع المبلغ الإجمالي بخصم 25%.

وأضاف "نور الدين"، خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المحافظة أجرت اتفاقاً مع عدد من البنوك المحلية، ليتواجد مندوب عنها في المواقع، لتسهيل إمكانية لتقسيط مبالغ التصالح للمواطنين، مشيراً إلى أن ذلك كان قبل قرار تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيهاً للمتر.

وأشار إلى أنه جرى تخفيض قيمة التصالح، متوقعاً زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح، مع تمديد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً.