محافظ كفر الشيخ: تسجيل طلبات التصالح "أون لاين" تستغرق 10 دقائق

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة قدمت تسهيلات تتراوح ما بين 25% و40% في التصالح حول المخالفات ببعض قطاعات البناء في المحافظة منذ 3 أسابيع.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن مواطني المحافظة يمكن أن يقدموا طلبات التصالح إلكترونيا، حيث يدخل المستندات إلكترونيًا، ثم ترسل له رسالة بالمبلغ المطلوب سداده، ويستطيع سداده بأي وسيلة إلكترونية.

وتابع: "خدمة التسجيل مش بتاخد 10 دقائق، ووصلنا النهاردة إلى 48 ألف طلب تصالح بسنبة تفوق الـ30% من إجمالي المخالفات، وأتوقع إننا هنوصل لإقبال أكبر في الفترة الجاية، والموظفين موجودين لأنهم حاسين بالواجب الوطني، ونطبق الإجراءات الاحترازية".