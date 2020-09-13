رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ كفر الشيخ: تسجيل طلبات التصالح "أون لاين" تستغرق 10 دقائق

كتب:

شريف سليمان
09:05 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
اللواء جمال نور الدين

اللواء جمال نور الدين

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة قدمت تسهيلات تتراوح ما بين 25% و40% في التصالح حول المخالفات ببعض قطاعات البناء في المحافظة منذ 3 أسابيع.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن مواطني المحافظة يمكن أن يقدموا طلبات التصالح إلكترونيا، حيث يدخل المستندات إلكترونيًا، ثم ترسل له رسالة بالمبلغ المطلوب سداده، ويستطيع سداده بأي وسيلة إلكترونية.

وتابع: "خدمة التسجيل مش بتاخد 10 دقائق، ووصلنا النهاردة إلى 48 ألف طلب تصالح بسنبة تفوق الـ30% من إجمالي المخالفات، وأتوقع إننا هنوصل لإقبال أكبر في الفترة الجاية، والموظفين موجودين لأنهم حاسين بالواجب الوطني، ونطبق الإجراءات الاحترازية".

اقرأ المزيد:

محمود مسلم عن خطورة البناء المخالف: "كنا ممكن منلاقيش ناكل بعد كده"

تطوير العشوائيات: 318 مليار جنيه تتكبدها الدولة بسبب البناء المخالف

القليوبية أكبر محافظات البناء المخالف والتعدي على الزراعات

مدبولي يحذر من البناء المخالف: لا نستطيع توصيل الغاز للعشوائيات

"الإسكان": البناء المخالف أثر على المرافق والخدمات

نفيسة هاشم تعليقا على كلمة مدبولي: تحليل دقيق لظاهرة البناء المخالف

مدبولي: البناء المخالف أدى لضعف المياه في فيصل والهرم

رئيس الوزراء: فقدنا 400 ألف فدان زراعي بسبب البناء المخالف