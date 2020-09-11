عمال السودان يشيدون بموقف مصر في أزمة الفيضان: قدمتم أضعاف ما نحتاجه

أكد المهندس يوسف عبدالكريم، رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال في السودان، على أهمية المساندة والتضامن والدعم الذي قدمته ولاتزال تقدمه مصر رئيسًا وحكومة وشعباً إلى السودان خلال الأزمة الحالية المتمثلة في السيول والفيضان الذي ضرب البلاد مؤخرا ما أسفر عد ضحايا في الأرواح والممتلكات.

وقال عبدالكريم في بيان له، اليوم، إن اتحاد عمال مصر كان خير داعم لنا في الأزمة، وهو ما يؤكد على حقيقة جوهرية وهي أن "عمال مصر"، أصحاب مواقف مشرفة تجاه شعب وعمال السودان، وأن مصر والسودان جسد واحد.

وأوضح، أن التعاون والتنسيق مع إتحاد عمال مصر ونقاباته العامة مستمر منذ تاريخ طويل كترجمة للعلاقات التاريخية والحضارية، والمصيرية بين البلدين الشقيقين، من أجل الحفاظ على الأمن القومي الافريقي والعربي ،ومواجهة كافة التحديات.

رئيس عمال السودان: مواقف مصر مشرفة

وأضاف رئيس "عمال السودان"، أن مواقف مصر الراهنة مشرفة وتاريخية وازلية ان كان في الفيضانات والكوارث الطبيعية أو في كل مايتعرض له السودان، وهذا يعزز ويؤكد اننا شعب واحد في وادي النيل، مؤكداً على التصريحات الرسمية السودانية التي أشارت إلى أن كل ما طلبته الحكومة السودانية من أولويات واحتياجات في تلك المرحلة، وصلت أضعافه من مصر.

وأشار إلى أن الجسر الجوي، الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتسييره إلى السودان، يوضح أهمية المساندة القادمة إلى السودان من كافة المستويات في الدولة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بتسيير جسر جوي الى السودان يحمل متطلبات احتياجات الذين تاثروا بالسيول والفيضانات مشيرا الى ان هذه الطائرات تعد الخطوة الاولى للجسر الجوي بين البلدين منوها الى ان الفترة القادمة ستكون هنالك المزيد من المساعدات للمتضررين .