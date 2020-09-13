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انهيار بلكونة عقار بمنطقة مساكن "الشناوي" بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
10:35 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
انهيار بلكونة في المنصورة

انهيار بلكونة في المنصورة

انهارت أجزاء من مدخل عقار بمدينة المنصورة، اليوم الأحد، وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الدقهلية بلاغاً بانهيار "بلكونة" عقار بمنطقة مساكن "الشناوي".

وعلى الفور، انتقل المهندس محمد البسيوني، رئيس حي شرق المنصورة، إلى موقع الحادث، يرافقه مسئولو الإدارة الهندسية.

وبالمعاينة على الطبيعة، تلاحظ وجود تساقط أجزاء من "طبلية" بوابة بالدور الأرضي بالعقار رقم (1) بمساكن "الشناوي"، مدخل (ب)، والعقار مكون من دور أرضي و3 أدوار علوية، ويجري التنسيق مع الإدارة الهندسية لرفع أثار الحادث.

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