"الري": نتابع موقف الفيضان على مدار الساعة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة ترفع درجة الاستعداد لموسم الفيضان الذي بدأ في أول أغسطس لمدة 3 أشهر، موضحاً أن هناك متابعة لموقف الفيضان على مدار الساعة ووضع سيناريوهات التعامل معه.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن منسوب المياه يتم متابعته ساعة بساعة وهو من أهم أدوار المنوط بها ويعد في معدلات آمنة، لافتاً إلى أن السد العالي وبحيرة ناصر يستطيع استيعاب المياه الواردة ونستطيع إدارة الفيضان بشكل أمثل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الفيضان يختلف حجمه ونوعه كل عام، وكل المؤشرات تقول إنه فوق معدلات المتوسط هذا العام، كما أن كل منشآت السد العالي قادرة على التعامل مع منسوب المياه، ونزود ونخفض المنصرف من السد حسب الاحتياج.

وتابع: "نخفض المنصرف نتيجة القدرة على تفريغ الشبكة الداخلية، لأننا قادمين على موسم سيول ويجب أن نستوعب المياه لكي لا تحدث أي أخطار أو كوارث، وهو من أهم التحديات التي نواجهها".