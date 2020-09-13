"الري": نتابع موقف الفيضان على مدار الساعة
كتب:
محمود البدوي
10:29 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
المهندس محمد السباعي .. المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة ترفع درجة الاستعداد لموسم الفيضان الذي بدأ في أول أغسطس لمدة 3 أشهر، موضحاً أن هناك متابعة لموقف الفيضان على مدار الساعة ووضع سيناريوهات التعامل معه.
وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن منسوب المياه يتم متابعته ساعة بساعة وهو من أهم أدوار المنوط بها ويعد في معدلات آمنة، لافتاً إلى أن السد العالي وبحيرة ناصر يستطيع استيعاب المياه الواردة ونستطيع إدارة الفيضان بشكل أمثل.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الفيضان يختلف حجمه ونوعه كل عام، وكل المؤشرات تقول إنه فوق معدلات المتوسط هذا العام، كما أن كل منشآت السد العالي قادرة على التعامل مع منسوب المياه، ونزود ونخفض المنصرف من السد حسب الاحتياج.
وتابع: "نخفض المنصرف نتيجة القدرة على تفريغ الشبكة الداخلية، لأننا قادمين على موسم سيول ويجب أن نستوعب المياه لكي لا تحدث أي أخطار أو كوارث، وهو من أهم التحديات التي نواجهها".