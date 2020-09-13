"الري": إزالة 280 ألف تعد على النيل وشبكات الترع والمصارف

كشف تقرير صادر عن وزارة الرى، أنه تمت إزالة 1079 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى، فيما بلغ عدد الإزالات التى تمت منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل فى يناير 2015، حوالى 280 ألفاً و214 حالة نفذتها 3 جهات، هى حماية النيل، وقطاع الرى، وهيئة الصرف.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، فى بيان أمس، إن القطاع نفذ ٣٣٠ إزالة من بداية سبتمبر وعلى مدار عشرة أيام فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، وبلغ إجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء حملة إنقاذ النيل ٥٦٠٨٤ حالة تعد. وأضاف المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الرى إن القطاع أزال ٦٨٦ مخالفة خلال الأسبوع من شهر سبتمبر فى 16 محافظة، فيما أشار المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أن الهيئة قامت خلال الأسبوع الأول من سبتمبر بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت 63 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية على مستوى (5) محافظات. وأوضح أنه تم تنفيذ 54 إزالة بإقليم شرق الدلتا، بزمام محافظات الشرقية 40 إزالة والدقهلية 4 إزالات والقليوبية 7 إزالات ودمياط 3 إزالات، بالإضافة إلى تنفيذ 9 إزالات بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط، ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه 77628 إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015.