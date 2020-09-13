والد طالب الثانوية مبيض المحارة لـ"الوطن": يوسف تعب.. وحلمنا كلية الطب

كرم محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم، الطالب يوسف الشهير بطالب الثانوية العامة مبيض المحارة، مؤكدا أنه سيتواصل مع وزارة التعليم العالي لتوفير منحة دراسية له.

وقال أحمد عبدالتواب، والد الطالب يوسف لـ"الوطن"، إن أمنيته أن يلتحق ابنه بكلية الطب، مضيفا: "لكن راضيين بكل اللي يجيبه ربنا".

وقال: "يوسف أحب الطب، وكنت أتوقع له مجموع أكبر من 96%، لكن لا أستطيع الضغط عليه أكثر من ذلك بسبب ظروفنا، ويوسف تعب".

وأضاف: "يكفي أنه كان يعمل في مجال المحارة، أنا عامل على باب الله، وكان يعمل في كل الإجازات هو وشقيقه في الصف الثالث الثانوي، وأمنيتنا يدخل كلية الطب".