مساعد وزيرة الصحة يوضح خطوات التطوع لتجربة لقاح كورونا

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الطب المهني، إن تجارب لقاحات فيروس كورونا على البشر تمر بثلاث مراحل، وحاليا وصلنا للمرحلة الثالثة، إذ يجرى تجربة اللقاح خلال المرحلتين الأولى والثانية على عدد محدود من المتطوعين، لافتا إلى أنه تم تجربة اللقاح على 35 ألف متطوع في أنحاء العالم، كما أن هناك 4 دول عربية مشتركة في التجارب وهي الإمارات والبحرين والأردن ومصر.

وأضاف "كمال" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن مصر تستهدف 6 آلاف متطوع في تجارب البحث، موضحا أن المتطوع لا بد أن يكون سنه أكبر من 16 عاما، وخلو سجله المرضة خاصة المزمنة، وتستقبل طلبات التطوع من خلال الموقع الإلكتروني الذي سيتم إتاحته اليوم، ويُقيم المتطوعين لمعرفة من سيصلح للتجارب.

وأشار إلى أن من ينطبق عليه الشروط يدرج من ضمن الدراسة بعد أن يمضي على موافقة مستنيرة، المصممة بواسطة لجنة الأخلاقيات بوزارة الصحة، على الاشتراك على الدراسة، وتوزع الأسماء بطريقة عشوائية على 3 محاور بالدراسة، ثم يعود المتطوع بعد 21 يوم من تاريخ الجرعة الأولى للحصول على الجرعة الثانية.

وأكد أن المتطوع يكون على اتصال دائم بغرفة العمليات، ومن خلال 5 زيارات لمدة عام، تُحلل نسبة الأجسام المضادة للتأكد من أن نسبتها ارتفعت بسبب اللقاح، وعندما ترتفع عند 200 شخص في جميع أذرع الدراسة حينها يُعلن تأثير اللقاح على فيروس كورونا.