محافظ الفيوم: قلت لطالب الثانوية مبيض المحارة ما تربطش حياتك بـ"الطب"

كرم محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم، الطالب يوسف أحمد عبدالتواب، الشهير بـ"طالب الثانوية العامة مبيض المحارة"، وأكد انه سيتواصل مع وزارة التعليم العالي لتوفير منحة دراسية له.

وقال محافظ الفيوم لـ"الوطن"، إن "يوسف" نموذج مشرف يجب دعمه، مؤكدًا: "سنبذل قصارى جهدنا معه".

ولفت "الأنصاري" إلى أنه تحدث مع الطالب خلال استقباله، وقال له "ما تربطش حياتك على كلية الطب، خصوصًا إن التنسيق أمامه كلية التمريض، وهي كلية مهمة في مصر، ومجال العمل متميز فيها".

وأضاف: "يكفي يوسف شرفًا أنه وصل لذلك، وأنه يتعب ويعمل بيده، ويده هذه تقدر، كون ربنا أوصله لهذه المرحلة فهذا سبب".

وتابع: "يوسف لديه أمل كبير، وسنسعى له في كل الاتجاهات، لذلك يجب ألا تتوقف حياته على شيء"، مضيفًا "استقبلناه لتشجيعه، وهو نموذج محترم خصوصًا أن أعمال البناء شاقة جدًا".

وكرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الطالب يوسف أحمد عبدالتواب أحد أبناء قرية جردو التابعة لمركز إطسا، وذلك بعد تفوقه في الثانوية العامة، بالرغم من عمله "مبيض محارة" مع والده، تكريمًا له كنموذج إيجابي يُحتذى به بين شباب المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستطلب توفير منحة من وزارة التعليم العالي لإلحاق الطالب يوسف بكلية الطب، أو كلية الصيدلة في إحدى الجامعات الخاصة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم استقبل الطالب يوسف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بعد تفوقه في الثانوية العامة وحصوله على مجموع 96% على الرغم من عمله في مهنة "مبيض المحارة" مع والده لمساعدته في توفير متطلبات الأسرة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على تكريم النماذج الإيجابية المتميزة في كافة المجالات.

وكشف "التوني" أن المحافظ منح الطالب شهادة تقدير ودرع المحافظة، تقديرًا لتفوقه الدراسي في الثانوية العامة، فضلًا عن كونه نموذجًا من الشباب المكافح الذين يجب الاقتداء بهم، واستمع المحافظ لأمنية الطالب الذي يرغب في الحصول على منحة دراسية، وتواصل المحافظ هاتفيًا مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفير منحة دراسية للطالب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لطالب "مبيض محارة" يعمل مع والده، والذي تبين أنه من أوائل الثانوية العامة، خاصة بعدما تحدى ظروف أسرته الصعبة، وحصل على مجموع 96% في الثانوية العامة، معربًا أن حلمه كان الالتحاق بكلية الطب.