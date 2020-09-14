أديب: مصر في دماغ تركيا دائما.. إحنا بنحافظ على أمننا ولا نبحث عن ثروات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر لن تكون أبدًا دولة منكمشة على نفسها، بل هي لها ملفاتها ووجودها ولها يد في كل مكان، مشيدًا بتصريحات السفير سامح شكري، وزير الخارجية عن التدخلات في ليبيا، والذي قال فيها إن مصر لا تسمح بالتدخلات الأجنبية في ليبيا، وأن مصر تتدخل فقط حتى لا يضغى طرف على أخر وعدم انتشار السلاح.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أنه في الأيام السابقة كان هناك مؤتمر في المملكة المغربية حول الأزمة الليبية تم كي يتم التوافق على المناصب الحساسة في الدولة الليبية ومن سيتولوها وأين سيقطنون هل في طرابلس أم في سرت، "لو قريت المؤتمر تلاقيه كله من مبادرة القاهرة".

وتابع :" مصر في دماغ تركيا دائما، احنا مش زيهم لا بندور على ثروات ولا مكاسب ولا حروب، مصر تبحث عن الأمن بتاعها وتأمين حدودها وحقوقها الاستراتيجة في هذه المنطقة تؤمن الغاز بتاعها تؤمن حدودها مع اليونان".