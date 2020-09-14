أديب يعرض فيديوهات لمساجد تركيا أثناء هدمها: لا حول ولا قوة إلا بالله

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن حملات لهدم المباني المخالفة في تركيا تحت مبادرة "نهدم لمستقبل أفضل"، وخدع المواطنين ولم يوفر لهم مساكن بديلة، ساخرًا من القنوات المعادية لمصر: "أردوغان لما يهد مباني مخالفة يبقى حلو وفلة وجميل، بس مصر لأ".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن أردوغان قام بهدم 750 ألف بيت، "جابوهم على الأرض"، مستنكرًا: "مواقع كتيرة وعلى رأسها قناة الجزيرة تهاجمني عشان أنا استجريت وقولت إن أردوغان هو ملك الإزلات في منطقة الشرق الأوسط أكتر واحد هد بيوت في البلد في الشرق الأوسط".

وتابع: " بتوع قناة الجزيرة قالوا أنه كان بيعمل إصلاح وتطوير "، عارضًا فيديو أثناء هدم أحد المساجد، :" شوفوا المساجد هناك العملاقة الكبيرة بتقع ازاي، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده إحنا شيلنا مسجدين على حرم الطريق قمنا ببناء بدلهم قلاع، هو لما يجيب مسجد على الأرض يبقى بيطور؟".

وواصل: " الستات ناموا على السجاجيد والحكومة خلعت الحنفيات في دورات المياه، دي الدولة الاسلامية اللي بتقول مش بنحارب جيش مسلم، الشعب هناك يا عيني رايح يحضن المئذنة بعد الهدم ويلمها".

وقالت إحدى السيدات الأتراك أثناء هدم أحد المساجد، :" نحن جميعا هنا أخوة من أتراك وأكراد لا فرق بيننا لأننا مسلمون ، هل يمكن أن تهدم الحكومة مصانع رجال الأعمال، هناك الكثير من المحال التجارية الموجودة بالمنطقة، لا يجرؤون على هدموها لأنها أقاموها لرجالهم".