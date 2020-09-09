رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بتجهيز الشهادات لإعلان النتائج المتبقية

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس بحضور الدكتورحسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات .

ووجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء على اتخاذ ومتابعة الإجراءات الإحترازية اللازمة قبل وأثناء الإمتحانات، مشيدا بإحتفاظ الجامعة للعام الثالث على التوالي على مستواها العلمي والأكاديمي في تصنيف التايمز البريطاني 2021م، مشيدا بأداء القيادات الأكاديمية بالجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والعاملين والقائمين على التصنيف.

وناقش رئيس الجامعة، مع عمداء الكليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد بإعداد الخطط الدراسية وتوزيع المقررات الدراسية العام الدراسي الجديد 2020/2021م والانتهاء من إعداد خطة الانتدابات للكليات قبل بداية العام الدراسي وتجهيز مستلزمات المعامل الدراسية من زجاجيات وكيماويات لإجراء الشراء الموحد.

وشدد رئيس الجامعة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية فى الكليات العملية والاجراءات الخاصة بممارسة الأنشطه وتطبيق إجراءات للدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين في المناطق كثيفة الحركة والتشجيع على التدريس عن بعد ، كما شملت الاجراءات تحديد نسبة الطلاب بناء على حجم قاعات التدريس بالجامعة وبالنسبة لتعليم الطلاب الكليات العملية يكون ضمن مجموعات "ثابتة"، كما تضمنت الاجراءات تحديد مسؤول بكل كلية من الادراة الطبية يتولى التعامل مع حالات الطوارئ ومتابعتها ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.

ووجه دسوقي ، عمداء الكليات التي تحتاج إلى المدرجات المركزية بالجامعة بتقديم الجداول الدراسية على أن يبدأ اليوم الدراسي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً لزياده كفاءة المدرجات المركزية وتعظيم الإستفادة منها ، كما تم عرض ومناقشة آليات الخطة الإستراتيجية للتعليم الهجين بالجامعة استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021/2020، والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الفصل الدراسي الصيفي 2020.

كما وجه بتعاون القيادات الأكاديمية والإدارية بكليات الجامعة المختلفة مع وحدات تكنولوجيا ونظم المعلومات بكلياتهم وذلك لتقديم المعلومات المطلوبة الى اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وذلك لوضع خريطة الطريق لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية Smart" University" وذلك بناء على الزيارة التي تمت خلال الفترة من 2020/9/1 الی 2020/9/3.

وشدد رئيس الجامعة بسرعه تجهيز البيانات المطلوبة لاستخراج الشهادات الثبوتية للعام الدراسي 2020/2019م لدى مسئولى شئون التعليم والطلاب ومسئولي وحدات تكنولوجيا المعلومات بكليات الجامعة، وسرعة الانتهاء من ظهور النتائج لسنوات النقل بكليات الجامعة حتى يتسنى التحويل من وإلى الكليات.