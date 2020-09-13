محافظ المنوفية: رفع 150 ألف طن قمامة من مقلب منوف العمومي

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن العمل جارٍ على قدم وساق لرفع تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومي بتكلفة تقدر بـ 50 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات خلال عام 2020، حيث تم رفع ما يقرب من 151 ألف طن قمامة منذ بدء العمل بالمقلب حتى الآن من تراكمات يصل إجماليها إلى 600 ألف طن قمامة.

وأضاف محافظ المنوفية أن إجمالي الاستثمارات للعام المالي الجاري في برنامج تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة بلغت قيمة 355.8 مليون جنيه، تم ضخها في مشروعات رفع تراكمات القمامة من 6 مقالب في منوف وقويسنا وتلا وبركة السبع وإنشاء محطتين وسيطتين ثابتتين بمركزي بركة السبع وتلا وكذا تركيب خط فرز جديد بمصنع تدوير القمامة بمدينة قويسنا، فضلا عن توريد 45 معدة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة تتضمن تدعيم وحدة التدخل السريع لرفع تراكمات القمامة.

وأشار إلى أن برنامج تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة خُصص له استثمارات بقيمة 365 مليون جنيه خلال الفترة من 2014-2020 تم استخدامها في نقل 262 ألف طن تراكمات قمامة من مقلب مدينة شبين الكوم وإنشاء مصنع تدوير القمامة بمدينة شبين الكوم باستثمارات 130 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 500 طن / ساعة؛ لإنتاج "الكومبوست" والوقود البديل.

كما أكد محافظ المنوفية على إعداده خطة لإصلاح معدات منظومة المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة، فضلا عن التعاقد مع 35 جمعية أهلية من أجل المساهمة في نقل المخلفات البلدية المتولدة يوميا من قرى المحافظة.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأعطى إشارة البدء في رفع أعمال تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومي وقد شدد على سرعة الانتهاء من المقلب خلال شهرين منذ بدء التنفيذ خلال زيارته لمتابعة الأعمال بالمقلب والالتزام بالجدول الزمني المقرر لضمان سرعة الانتهاء من رفع تراكمات القمامة.