حبس عاطل وبحوزته 24 فرش حشيش في المنوفية

أمرت نيابة قويسنا، بمحافظة المنوفية، بحبس عاطل بدائرة مركز قويسنا، ضبط وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بغرض الإتجار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط عاطل يدعي "ط.ك.م" 40 عاما، وبحوزته 24 فرش حشيش ومبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق بين وحدتي مباحث المخدرات ومركز قويسنا، تم ضبط المتهم وبحوزته 24 فرش حشيش ومبلغ مالي 350 جنيها وهاتف محمول ودراجة نارية، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدرات بغرض الإتجار.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.