نقل سكان عشوائيات رأس غارب ومتضرري السيول لمساكن "الروضة"

وافق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، على نقل سكان العشوائيات بمنطقة "عشش البلد"، بمدينة رأس غارب، شمال المحافظة، والذين يمتلكون حصراً ضريبياً قبل عام 2006، لعدد 131 أسرة، كمرحلة أولى، إلى منطقة بلوكات حي "الروضة" بالمدينة، وذلك بعد حساب فرق التكلفة، طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة.

كما اعتمد محافظ البحر الأحمر أعمال اللجان المكلفة بدراسة استحقاق المواطنين من متضررى السيول التي ضربت منطقة رأس غارب، في شهر أكتوبر من عام 2016، والذين يقيمون في وحدات مستأجرة، بإجمالي 88 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تخصيص 10 وحدات لأسر الشهداء.

وأوضح رئيس مدينة رأس غارب، اللواء إيهاب رأفت، أنه سيتم تحرير عقود الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي، وذلك في إطار حرص القيادة السياسة والمحافظة على توفير حياة كريمة للمواطنين، واستقرار أسرهم.

وفي سياق مماثل، أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة عن قبول ملف طلبات المواطنين القاطنين فى منطقتي "جبل العفش" و"مجاهد"، بالفئات الثلاثة، حيث تشمل الفئة الأولى أصحاب طلبات التقديم لأول مرة، أو الذين لم يسبق لهم التقديم، والفئه الثانية أصحاب التظلمات والمستبعدين، والفئة الثالثة تشمل المواطنين الذين تم الموافقة على طلباتهم ولكنهم لم يتقدموا للتوريد في المرحلة الأولى، على أن تقبل الطلبات بشباك خدمة المواطنين بمجلس المدينة، بدءاً من اليوم وحتى الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وكان محافظ البحر الأحمر قد أكد في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنه سيتم إعلان المحافظة خالية من العشوائيات قبل نهاية 2020، حيث يُعد مشروع "الروضة" أحد المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن خطة تطوير العشوائيات، ويسهم المشروع بشكل كبير في القضاء على المناطق العشوائية بمختلف أنحاء المحافظة، بعدما قطعت شوطاً كبيراً باتجاه إعلان الغردقة مدينة خالية من العشوائيات.