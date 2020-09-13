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متحدث الزراعة: نهتم بابتكار نظم زراعة أحدث واستنباط أصناف تقاوي جديدة

كتب:

شريف سليمان
06:11 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
الدكتور محمد القرش

الدكتور محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تهتم بملف الزراعة وتوليه اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير منذ عام 2014 بتطوير الرقعة الزراعية والاستفادة القصوى من المساحة المنزرعة وعمل توسع أفقي وتوسع رأسي في الرقعة الزراعية، وضخ استثمارات كثيرة في أراضي صحراوية جديدة ومناطق الوادي والدلتا، وزيادة القوة الإنتاجية لوحدة الأرض.

وتابع أنه يجري الاهتمام بابتكار نظم زراعة أحدث واستنباط أصناف تقاوي جديدة تستطيع تحقيق طفرة في نمو الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى أن اجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هدفها التوسع الأفقي والتوسع الرأسي في المنظومة الزراعية والاهتمام بالمنظومة الزراعية بشكل كامل.

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