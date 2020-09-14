بطولات ومؤتمرات ومهرجانات.. مصر للطيران الناقل الرسمي للأحداث الوطنية

مصر للطيران شركة وطنية لا تكتفي بتقديم خدمات نقل الركاب، لكنها تترك بصماتها على الأحداث الكبرى التي يعشيها المصريون، سواء عند سفر المنتخبات الوطنية لرفع اسم مصر في الخارج، أو لاستقبال العالم على أرضها بتنوع مجالات الفعاليات من أحداث رياضية لفعاليات شبابية ومؤتمرات ومنتديات، وغيرها من المراسم التي تستدعى السفر عبر الحدود.

وفي 6 سبتمبر، شاركت مصر للطيران في فعاليات حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 في دورته الـ27، كناقل رسمي للحدث الذي تستضيفه مصر في الفترة من 13 حتى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

"مصر للطيران" الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية

تعد شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، وفي نوفمبر 2019 أعلنت شركة مصر للطيران رحلة خاصة، من مطار برج العرب بالإسكندرية لنقل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى جزر القمر وكينيا، لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وذكرت الشركة أنّ مصر للطيران ستكون الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقبل أن تكون شركة مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية ظلت الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية لكرة القدم وراعية للرياضة في مصر، حيث أدت دورها كناقل رسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF في مصر خلال الفترة من 8 – 22 نوفمبر 2019 وغيرها.

مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية في بطولة العالم بالصين

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الرسمي للمنتخبات العسكرية المشاركة في دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة المقامة بمدينة ووهان بالصين، في الفترة من 12 حتى 28 أكتوبر الماضي.

مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر الدولي للإسكان التعاوني

كانت شركة مصر للطيران الناقل الرسمى للمؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني "نحو تعاونيات مستدامة"، بعنوان "دور الإسكان التعاوني في مخطط التنمية المستدامة 2030"، الذي تنظمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في الفترة من 1: 4 ديسمبر 2019 بالقاهرة.

مصر للطيران الناقل الرسمي لضيوف مهرجان القاهرة السينمائي

تتولى الشركة الوطنية "مصر للطيران" دور الناقل الرسمي لضيوف مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، حيث انطلقت الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الماضي، وشهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر العالمي للتأمين

وكانت مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر السنوي العالمي الثاني للتأمين، في نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان "إغلاق فجوة الحماية التأمينية لتحقيق الربحية في صناعة التأمين"، والذي تناول حوارا بين القيادات وخبراء أسواق التأمين لإعادة التعاون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بشأن جهود تعظيم أداء صناعة التأمين وتطويرها وعرض آخر مستجدات الصناعة والتغطيات التأمينية الجديدة، وقدمت مصر للطيران تسهيلات السفر للمشاركين في المؤتمر.

مصر للطيران الناقل الرسمي لمنتدى أفريقيا 2019

أدت الشركة الوطنية مصر للطيران دور الناقل الرسمي لمنتدى أفريقيا 2019، والذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة نوفمبر الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعد منتدى أفريقيا 2019، أكبر ملتقى للاستثمار في أفريقيا، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال الأعمال من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة ومن جميع أنحاء العالم.

مصر للطيران الناقل الرسمي لمنتدي شباب العالم

أدت شركة مصر للطيران دور الناقل الرسمي لمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ، إذ زيّنت طائراتها بشعار المنتدى، وعدد من معداتها وسياراتها الأرضية للترويج للحدث، وناقش المنتدى موضوعات الأمن الغذائي والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.