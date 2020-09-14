"عبد الدايم" تطلق سلسلة ندوات علاقات ثقافية لتوطيد الأواصر بين مصر والدول

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية سلسلة ندوات بعنوان علاقات ثقافية تقام بالتعاون بين كل من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمجلس الاعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمى وتبدا بامسية " مصر المكسيك - علاقات ثقافية" وذلك فى السادسة والنصف مساء الأربعاء 16 سبتمبر بقاعة المجلس الأعلى للثقافة

قالت عبد الدايم ان سلسلة ندوات علاقات ثقافية تاتى ضمن خطوات توطيد الاواصر بين مصر ومختلف الدول والقاء الضوء على فعاليات وانشطة التبادل الثقافى مع شعوب العالم ، وتابعت ان كل امسية من السلسلة تستضيف سفير الدولة المحتفى بها للتعريف بثقافة دولته مع التركيز على الصلات الثقافية التى تجمع بلده بمصر على مدار التاريخ ،

واضافت انه تم اختيار عنوان الندوة الاولى لمواكبة احتفالات دولة المكسيك بعيدها الوطنى ، واكدت بث الفعاليات عبر قناة امانة المؤتمرات باليوتيوب https://www.youtube.com/channel/UCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA

يشار ان الامسية الاولى " مصر المكسيك - علاقات ثقافية" تستضيف الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، السفير خوسيه أوكتابيو تريب سفير المكسيك فى القاهرة ، السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية ، الروائي الكبير محمد المنسي قنديل والروائي الشاب طارق إمام .