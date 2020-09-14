مصر للطيران تسير 33 رحلة جوية غداً

تسير مصرللطيران غدًا الثلاثاء ١٥ سبتمبر ٣٣ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، واشنطن، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، تونس، البحرين، لاجوس، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من جدة، المدينة المنورة، و٦رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣٣٠٠ راكب.