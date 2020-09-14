تامر سمير نائبا لرئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب
كتب:
حسن صالح
01:38 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
الدكتور تامر سمير
أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها تعيين الدكتور تامر سمير نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة للدكتور سمير متمنيا له دوام التوفيق والسداد فى مهام منصبه الجديد.
كما وجه السعيد الشكر للدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة السابق علي جهوده المخلصة في العمل.
يذكر أن الدكتور تامر سمير أستاذ بكلية الهندسة بشبرا ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.