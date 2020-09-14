الإحصاء: 3 محافظات سجلت أعلى نسبة وفيات بكورونا

ذكرت دراسة استكشافية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن جائحة كوورنا، وانتشاره في الفترة من مارس حتى منتصف أغسطس الماضي، أنّ متوسط عدد الوفيات اليومية في مارس بلغ 2.4 حالة وفاة يومية، مقابل 11.4 وفاة يومية في أبريل، وارتفع المتوسط ليصل لنحو 18 وفاة يومية في شهر مايو، كما بيّنت أنّ محافظات أسيوط ودمياط والفيوم سجّلت أعلى نسبة وفيات بكورونا.

وبحسب الدراسة، سجل شهر يونيو أعلى متوسط سواء للإصابات أو للوفيات بـ1443 إصابة، 66.4 حالة وفاة يومية، أما في شهر يوليو، فبدأ متوسط الوفيات في الانخفاض وبلغ 60 حالة وفاة يومية، واستمر الانخفاض في أغسطس ليصل إلى 21 حالة وفاه يومية، وسجل إجمالي وفيات الإناث حتى 18 أغسطس 2254 حالة بنسبة 43.6% مقابل 2911 حالة وفاة من الذكور بنسبة 56.4%.

وأشارت الدراسة إلى أنّ تأثير الفيروس على بعض الفئات العمرية كان أخطر من غيرها، وكانت تلك الفئات هي (46 - 65 عاما) والفئة 66 سنة فأكثر، كانت أعلى نسبة للوفيات بين مرضى فيروس كورونا حتى 18 أغسطس في الفئة العمرية 66 عاما فأكثر بنسبة 48.9% من إجمالي الوفيات، ويليها الفئة العمرية (46- 65 عاما) بنحو 41%، والفئة العمرية (15-45 عاما) بنسبة 10.2%.

وأوضحت الدراسة أنّ نسبة الوفيات للفئة العمرية أقل من 15 عاما بلغت 0.4% فقط، بينما سجلت محافظة أسيوط أعلى معدل وفيات بالنسبة للإصابات 12.1%، تليها محافظة دمياط بمعدل 10.8%، الفيوم 9.9%، وسجلت محافظة القليوبية أقل معدل بـ1.7% يليها البحر الأحمر 2.2%.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مصر، 96 ألفا و753 حالة، بينها 96 ألفا و581 إصابة من المصريين و172 إصابة من الأجانب.

وأضافت الدراسة أنّ إجمالي المتعافين بلغ 61 ألفا و562 حالة أي بنسبة 63.6%، كما أنّ معدل الإصابة هو 967 إصابة لكل مليون من السكان.

وأوضحت الدراسة أنّ إجمالي عدد الوفيات سجل 5 آلاف و184 حالة وفاة، بينها 5 آلاف و165 حالة وفاة من المصريين، و19 حالة وفاة من الأجانب، بينما بلغ معدل الوفيات 5.3% من الإصابات.

واستقت الدراسة الأرقام التي أوردتها من واقع البيانات المسجلة بوزارة الصحة، منذ بداية الجائحة وحتى 18 أغسطس 2020، ومن المواقع العالمية، لمقارنة الوضع المحلي بدول العالم ودول أفريقيا والدول العربية.