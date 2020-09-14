تحرير 287 عقد بيع "أملاك دولة" لأهالي المطرية بالدقهلية

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المطرية في محافظة الدقهلية، اليوم، عن توقيع محمد حمص، رئيس المركز، 6 عقود بيع أراضي "أملاك دولة"، تمهيداً لرفعها للاعتماد من محافظ الدقهلية، تنفيذاً لتوجهاته بشأن سرعة الانتهاء من توقيع عقود بيع أراضي أملاك الدولة بنطاق المركز.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة مركز المطرية، اليوم، فإن إجمالي عدد عقود البيع المحررة بنطاق المركز حتي تاريخه، هو 287 عقد بيع أرض أملاك دولة، وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية، كما أشار البيان إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاعهم، بلغ 549 طلباً، تم الانتهاء من تحرير 287 عقداً منها.

وأهابت رئاسة المركز بجميع المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم في ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، سرعة إنهاء كافة المستندات المطلوبة لتحرير عقود البيع اللازمة، وحذرت من أنه سيتم اتخاذ اللازم قانوناً، حيال كل من لا يلتزم باستكمال إجراءات التقنين، مع استرداد حق الدولة.