نقدا وبالتقسيط.. كيف تسدد قيمة التصالح في مخالفات البناء؟

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، بالتيسير على المواطنين لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الحالي، مع مراعاة البعد الاجتماعي وأوضاع المواطنين فيما يتعلق بأسعارالتصالح للعقارات أو كيفية السداد.

وترصد السطور التالية كل ما يتعلق بسداد قيمة التصالح، كما يلي:

1. تخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح بين 20% إلى 70% بالمحافظات، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البسطاء.

2. سداد جدية التصالح 25% ورسوم الفحص مع تقديم طلب التصالح.

3. بعد الموافقة على التصالح بإمكان المواطن اختيار الطريقة التي تناسبه في السداد.

4. خصم مبلغ جدية التصالح من المستحقات المالية المقررة.

5. حال سداد المبلغ كاملا يتم خصم 25% من قيمة التصالح وفق تعليمات رئيس الوزراء.

6. يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز 3 سنوات بدفعات كل 3 أشهر.

وفي وقت سابق، أكد تقرير صادر عن التنمية المحلية حرص الدولة على إنفاذ القانون ومنع الفوضى والحفاظ على أملاكها، خاصة وأنّ آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الحاليي، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020.

وأبرز التقرير، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأنّ المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلا عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، وإيصال سداد رسم فحص الطلب.

وأوضح التقرير، أنّ مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلا عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقدا أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء الواجهات بالمدن.

ورصد التقرير، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات، جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية"، علما بأنّ جرى تخصيص 320 مركزا تكنولوجيا لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.