21878 جهازا تعويضيا وسماعة طبية من الأورمان لغير القادرين

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية وفي إطار خدماتها في المجال الطبي لمساعدة غير القادرين سلمت 15038 جهازًا تعويضيًا و6840 سماعة طبية من ضمنها تسليم 124 جهازًا تعويضيًا، و15 سماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان، وأنه يتم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأشار "شعبان" إلى أن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عامًا مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصًا سويًا مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

وأكد "شعبان" أن الدعم الكبير الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة في صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 15038جهازا تعويضيا و6840 سماعة طبية.