إعدام طن أغذية فاسدة وإغلاق 6 منشآت مخالفة بأولاد صقر

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بمركز ومدينة أولاد صقر، حملة على المنشأت الغذائية بدائرة المركز.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة بأولاد صقر لإغلاق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام 1008 كيلوجرامات من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، ونحو 75 لتراً من العصائر والمشروبات والخل، غير صالحة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 23 عينة أغذية، وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها وبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 19 محضر "جنحة صحية" للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية، وتستهدف مختلف المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على جهدها المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.