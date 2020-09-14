علي رجب.. مخرج الواقعية الذي عبر عن الطبقة المهمشة بـ"الكوميديا"

امتلك المخرج الراحل على رجب تجربة سينمائية مختلفة، فرغم قلة أفلامه السينمائية التي قدمها بمشواره الفني، إلا أنه استطاع أن يعبر من خلالها عن الطبقة المهمشة بكافة قضاياها وأشكال معاناتها.

كان علي رجب أول من قدم مهنة "البلطجة النسائية" على شاشة السينما بشكل جاد، وعبّر عن قضاياهم وعالمهم بكافة تفاصيله في فيلم "خالتي فرنسا"، والذي عُرض في عام 2004، وقام ببطولته كل من الفنان الكبيرة عبلة كامل والفنانة منى زكي.

كما كان عاشقًا للإسكندرية التي ولد بها، وطغى ذلك على أفلامه السينمائية، فمن خلال فيلمين سينمائيين قدم علي رجب صورة مختلفة لمحافظة الإسكندرية، ففي عام 2004 تم عرض فيلم "صايع بحر" والذي يعد ثاني أفلام أحمد حلمي في البطولة المطلقة، ودارت أحداثه بشكل كامل داخل المحافظة عن مجموعة من الشباب الباحث عن تحقيق أحلامه.

وفي عام 2008، أخرج على رجب فيلم "بلطية العايمة"، ودارت أحداثه بمحافظة الإسكندرية أيضًا، حيث سلط الضوء على سيدة إسكندرانية بسيطة مسؤولة عن عائلة، وتواجه العديد من المشاكل، وأجادت الفنانة عبلة كامل تجسيد الشخصية بشكل كبير.

وبرحيل علي رجب بعد مشوار فني قصير، تؤكد لنا الحياة أن أصحاب البصمات الفنية الواضحة والمعبرة عن الفن الحقيقي دومًا ما يرحلون سريعًا.