بعد إعادتها.. تعرف على أسعار إقامة الأفراح بفنادق القاهرة الكبرى

كشف ممدوح فرج، أمين صندوق غرفة المنشآت الفندقية السابق، أسعار إقامة الأفراح بفنادق القاهرة الكبرى، مؤكدا أنها تتراوح ما بين 60 إلى 300 ألف جنيه.

وأضاف "فرج"، لـ"الوطن"، أن سعر إقامة الفرح الذى يتواجد به نحو 100 فرد من المعازيم تبلغ قيمته من 60 إلى 70 ألف جنيه، شاملا "الزفة والكوشة والدى جى والوجبة"، فيما يتراوح سعر الفرح الذى يبلغ عدد معازيمه 150 فردا، ما بين 100 إلى 110 آلاف جنيه، بينما يتراوح سعر الفرح الذى يبلغ عدد معازيمه 200 فرد، ما بين 140 إلى 150 ألف جنيه، فيما يتراوح سعر الفرح الذى يبلغ عدد معازيمه 300 فرد، ما بين 200 إلى 210 آلاف جنيه، موضحا ان تلك الأسعار قد تقل أو ترتفع بصورة ليست بالكبيرة، بحسب اسم الفندق وموقعه ودرجة نجوميته.

وأكد "فرج"، لـ"الوطن"، أن تلك التكلفة لا تشمل سعر التعاقد مع مطربين أو راقصة، حيث أن هؤلاء يتم التعاقد بينهم وبين أصحاب الفرح مباشرة، لافتا إلى أنه حال تعاقد الفندق مع مطرب لإقامة الأفراح بصورة دائمة، فإن أجرة التعاقد يتم إضافتها على أسعار حجز قاعات الفنادق السابقة.

وقال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنه سيسمح للفنادق والمنشآت السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارة السياحة، بإقامة حفلات الزفاف بالأماكن المفتوحة الموجودة بها والمتمثلة فى الحدائق وحول حمامات السباحة، بحضور 300 شخص كحد أقصى بداية من يوم الأثنين المقبل.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الفنادق ستلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالنسبة لكل المتواجدين بالفنادق من قياس لدرجة الحرارة ووجود معقمات وأدوات تطهير مع تنظيف الأماكن بشكل تام، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيساعد الفنادق على تحمل تكاليف التشغيل فى ظل ضعف الإشغال الفندقي.

وأشار الشاعر إلى أن إعادة فتح الأندية الصحية "spa" بالفنادق ستؤدى إلى عودة تشغيل جميع الأنشطة الفندقية التى كانت تتم قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، كما أن عودة تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات بالفنادق، بنسبة حضور 50%، وبحد أقصى 150 فردا، سيسهم فى إحداث انتعاشة فى الفنادق خلال الفترة المقبلة.