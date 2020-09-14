طقس الغد.. مائل للحرارة رطب ورياح معتدلة تنشط أحيانا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، وترتفع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الجو، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً.

حالة الرياح

وأشارت هيئة الأرصاد، أن حالة الرياح معتدلة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على جنوب سيناء، ويتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

الملاحة البحرية

في البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج خفيفا إلى معتدل من متر إلى 1.75 متر، وتكون الرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر فيكون ارتفاع الموج معتدلا إلى مضطرب من 1.75 متر إلى مترين ونصف المتر وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات حرارة المدن غدا الثلاثاء

القاهرة 34 24

الأسكندرية 30 25

وادي النطرون 34 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 25

بلطيم 30 25

مطروح 29 22

السلوم 31 22

سيوة 34 23

بورسعيد 30 25

دمياط 30 26

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 34 23

السويس 35 24

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 35 24

نخل 35 22

نويبع 37 29

طابا 35 26

كاترين 35 20

الطور 33 27

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 28

مرسي علم 37 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 24

سوهاج 38 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

إدفو 41 27

ابو سمبل 41 28

الوادي الجديد 39 22

شلاتين 39 26

أبو رماد 38 27

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 28

الإسكندرية 30 2