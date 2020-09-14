استقرار درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وتحذير من ارتفاع الرطوبة

7 أيام تفصلنا على انتهاء فصل الصيف، وبداية فصل الخريف، إذ يبدأ فصل الخريف في 22 سبتمبر من كل عام، والذي يتميز بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يطلق عليه سيد الفصول، فتارة حار وتارة بارد وتارة ممطر، كما يعرف بأنّه فصل السيول.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الطقس يشهد استقرارًا حتى نهاية الأسبوع، إذ يكون مائلاً للحرارة على القاهرة معتدلاً على السواحل الشمالية، حاراً على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أنّه بداية من اليوم نشهد انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 34 و35 درجة، وتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية معتدلة، تتراوح بين 30 و32 درجة، بينما تتراوح بين 39 و42 درجة على شمال وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أنّ نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة على معظم المناطق، إذ تسجل على القاهرة 80%، وتصل لـ88 على السواحل الشمالية، وتنخفض تدريجياً على المناطق الجنوبية، إذ تسجل على شمال الصعيد 60%.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق، خاصة جنوب سيناء، يستمر حتى نهاية الأسبوع وتصل سرعتها إلى 20 كيلومتراً في الساعة، كما تؤدي لأضرار في الملاحة البحرية هناك، بينما تكون الرياح معتدلة على باقي المناطق.

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة خلال ساعات الفجر، حيث تبدأ في التشتت بعد الساعة السابعة صباحاً، إضافة لظهور الشبورة المائية على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع نسب الرطوبة، التي تزيد الإحساس بالحرارة، إذ تسجل 84% على القاهرة والوجه البحري، و88% على السواحل الشمالية، و60% على شمال الصعيد.