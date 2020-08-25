"الأوقاف": التحفظ على عودة صلاة الجنازة مبدئيا لحين إشعار آخر

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة الجمعة ستعود يوم الجمعة المقبل بعد غياب 22 أسبوعًا، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة، مثل الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات وتعقيم المساجد وغلق دورات المياه ودور المناسبات والتحفظ على عودة صلاة الجنازة مبدئيًا لحين إشعار آخر.

وأضاف طايع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد": "ليس المسجد شرطًا لصلاة الجنازة، وليس حائلًا أن يصلي المصلون على المتوفي، لكن نسأل الله عز وجل ان تزول الغمة كاملة وتعود الأمور إلى ما كانت عليه".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق، إنه كان هجوم كبير على وزارة الأوقاف من قنوات الإخوان، وصفحات جماعات أهل الشر والضلال والباطل، حيث يقومون بتشويه كل حدث جميل، وادعوا زورًا وبهتانًا، أن الدولة المصرية لا ترغب في فتح المساجد مرة أخرى، أو أداء صلاة الجمعة.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية اتخذت قرارًا بالإجماع، في لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بمجلس الوزراء، قرارًا شجاعًا بعودة صلاة الجمعة، وهذا يُكذب الافتراءات التي تبثها جماعات أهل الشر.

وأكد وزير الأوقاف أن الحكومة والشعب المصري من أسعد البشر بعودة صلاة الجمعة في المساجد مرة أخرى، فالشعب المصري متدين بفطرته وطبيعته، ولكن يجب علينا أن نوجه رسالة للمواطنين "إحنا فتحنا المساجد ولكن خطر كورونا لم يزل موجود"، مؤكدًا أن الأصل في الجمعة أنها واجبة وفرض على كل مسلم عاقل.