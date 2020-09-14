توقعات بطقس 72 ساعة مقبلة: مائل للحرارة وتحذيرات من الشبورة

يتابع الكثير من المواطنين حالة الطقس بسبب تقلبات حالة الجو، واقتراب موعد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف فلكيا الأسبوع المقبل، والمعروف عنه عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تقرير حالة الطقس على أنحاء الجمهورية خلال الأيام الـ3 أيام المقبلة، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

وأضافت الهيئة، أنّ ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة:

الثلاثاء 15 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

الأربعاء 16 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

الوجه البحرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.

الخميس 17 سبتمبر

القاهرة الكبري : درجة الحرارة العظمي 35 والصغري 24

الوجه البحري : درجة الحرارة العظمي 35 والصغري 24

السواحل الشمالية الغربية : درجة الحرارة العظمي 32 والصغري 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : درجة الحرارة العظمي 39 والصغري 28

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمي 37 والصغري 24

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمي 44 والصغري 29