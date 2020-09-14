فتاة من ذوي القدرات الخاصة: أنا بحب السيسي وتحيا مصر

كشفت رحمة ممدوح، من ذوي القدرات الخاصة، عن حبها للتمثيل الاستعراضي والغناء، وأنها ترحب بدخول معهد الموسيقى العربية.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلاميتين جاسمين طه، ورضوى حسن، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر شاشة "دي إم سي": "أنا بحب السيسي ربنا يكرمه ويخليه ويبارك فيه.. تحيا مصر ويحيا الرئيس".

وأوضحت أنها تدربت على مشهد إسكندرية في احتفالية "قادرون" العام الماضي كثيرًا، وهذا الدور المحبب بالنسبة لها.

وأكدت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري والإفريقي للإعاقات الذهنية، أن الجميع ينتظر احتفالية "ذوي الهمم" كل عام، مشددة على أن الجماهير ينتظرون نجوم الفن في الاحتفالية، بالإضافة إلى أن التفاعل الجيد من قبل أصحاب الهمم من الفنانين يعطي منظر جيد أمام الجميع ويُظهر مواهبهم.