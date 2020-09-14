ساكن بعمارة الشربتلي يكشف سبب عدم عودة بعض السكان إليها

وجه يسري تيناوي ساكن بعمارة الشربتلي، الشكر للمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، قائلًا إنه إنسان محترم وكفؤ ونشيط، كما شكر كل العاملين معه، بسبب جهودهم في ترميم العمارة.

وأضاف تيناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد"، أن العمال بذلوا مجهودًا كبيرًا، لدرجة أنهم كانوا يصعدون أكثر من 11 دورًا على قدمهم لأكثر من مرة في اليوم الواحد، ولم يردوا على بعض الإهانات التي قيل إنهم تعرضوا لها.

وتابع: "إحنا في دولة غير الدولة اللي كنا عارفينها، واللي شايف غير كده عنده مشكلة، والحكومة تواجه كل المشكلات، وتعمل برتم أسرع من القطاع الخاص".

وأردف أنه التقى وزير النقل لأول مرة في يوليو الماضي فور الحادث، واقترح عليه فتح مكتب للوزارة لمتابعة المشروع وإدارته من الموقع، مشيرًا إلى أن السكان لم يعودوا بالكامل إلى العمارة: "إحنا عايشين على الدولة القديمة، وبعض الناس قالت لازم أشوف التقرير، بالرغم من أن وزير النقل قال إنها أحسن من الأول وإن النيابة أذنت بعودة المرافق والسكان، وبالرغم من تدخل رئيس الجمهورية".