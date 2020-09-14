مدينة رأس سدر تناقش خطة مواجهة السيول

ترأس المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، اجتماعًا موسعًا، اليوم، مع إدارة أزمة السيول و الحد من المخاطر الناتجة عنها، بحضور سامح المتولي، نائب رئيس المدينة، ومحمد ذكي سكرتير المدينة، ومديري الإدارات المعنية.

وأكد رئيس المدينة على توافر كافة السلع الغذائية والخدمات الأساسية التي تكفي لسد احتياجات المواطنين وزائري المدينة لمدة 6 أشهر، موضحًا أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من حماية المدينة من أخطار السيول، والتي تتضمن إنشاء بحيرة وسد بمنطقة وادي وردان بقرية أبوصويرة، إضافة إلى تشكيل مجموعة لإدارة الأزمات تضم كافة الإدارات المعنية ومشايخ القبائل وبعض أهالي المدينة.

واستعرض رئيس المدينة خلال الاجتماع، خطة مواجهة الأزمة، والتأكيد على جاهزية جميع معدات الحملة الميكانيكية، وأثنى على الدور الذي يقوم به المجتمع المدني للتعاون مع الجهات التنفيذية في مثل هذه الظروف الطارئة.