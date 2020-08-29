هاني الناظر: لا يوجد موجة أولى أو ثانية لكورونا.. والناس بدأت تريح

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن مصر مازالت في موجة كورونا التي بدأت في مارس الماضي: "مش عاوز أقول موجة أولى لأن كده هيبقى فيه موجة ثانية"، مؤكدًا أن الدولة أدارت الأزمة باحترافية، وهذه حقيقة.

وأضاف "الناظر" خلال لقاء ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن المواطن لديه دور مهم جدًا، "كان هناك فترة التزم فيها المواطنون بالإجراءات الصحية، وهي فترة إصدار قرار بفرض غرامات لمن لا يرتدي الكمامات في وسائل النقل، وانخفض وقتها منحنى الإصابات".

وتابع: "لاحظنا الأيام اللي فاتت الأعداد بدأت ترتفع ونزلت امبارح شوية، وده لأننا بدأنا نريح، والناس بدأت تقول الدكاترة بتقول الإصابات هتوصل لزيرو قريب فخلاص بقى".