"الحكومة": الموجة الثانية لكورونا ضربت بعض دول الشرق الأوسط

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه جرى السماح للفنادق والأماكن التي تنظم اجتماعات ومؤتمرات، بأن تنظمها بسعة 50% من السعة القصوى للقاعة وبحد أدنى 150 شخصًا، بعدما كانت 50 شخصًا من قبل.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد"، أنه سيجرى السماح بصلاة الجنازة في المساجد التي أمامها فناء متسع ومكشوف أو يحتوي على صحن، مشيرًا إلى أن الصلاة لا يجب أن تتواكب مع موعد إحدى صلوات الفريضة.

وتابع، أنه سيجرى السماح بتنظيم المهرجانات والمعارض، بسعة لا تزيد عن 50%، مثل معرض الإسكندرية للكتاب في مكان مفتوح، مشيرًا إلى أن بعض دول الشرق الأوسط ضربتها الموجة الثانية لفيروس كورونا، وكانت أعداد المصابين فيها، أكبر من أعداد إصابات الموجة الأولى.

وحول إقامة الأفراح، قال: "مراكز الشباب قد تستضيف الأفراح إذا احتوت على قاعات مفتوحة، وأي جهة أخرى ينطبق عليها نفس الأمر، والمعيار هو المكان المفتوح لا المغلق، لأن الأخير هو الأكثر خطرًا في نقل العدوى".