الكهرباء: تصحيح قراءة إيصالات الفاتورة الخاطئة مجانا

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات الواجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب تصحيح قراءة خاطئة بالإيصال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وهي..

- بطاقة الرقم القومي

- الإيصال الخاطئ

- المعاينة على الطبيعة لفحص العداد ظاهريا

- تعديل القراءة على الطبيعة

- في حالة الخطأ يتم إلغاء الإيصالات الخاطئة وتعديلها

- تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك ويتم تنفيذ الخدمة فورا بدون رسوم "مجانا".

والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعنى منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعنى استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من اهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتى تستغرق فقط عددا محدوداً من الساعات خلال فصل الصيف ولذلك فمن الضرورى تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة بالإضافة إلى اتباع ارشادات الترشيد فى استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية، ما يعود بالنفع على المواطن والدولة.