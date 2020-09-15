بريد الوطن.. كورونا والسلبيات الفتاكة فى مجتمعاتنا

فى ظل فيروس كورونا الذى يجتاح العالم كله، واستعدادات الدول لمجابهة هذا الوباء، هناك بعض السلبيات المخيفة من عدم الإحساس بالخطر والمسئولية، فعند صرف بدل للعمالة غير المنتظمة وأخرى من المعونات ببعض القرى والمدن نجدهم يتجمعون بطريقة عشوائية، مما يتسبب فى عدم سلامة المواطنين، فيقولون «سيبها على الله»، «اللى مكتوب»، «العمر واحد والرب واحد»، متناسين أن الله فى الكتب السماوية وضّح لنا أنه أعطى الإنسان عقلاً يفكر ويبدع ويخترع، فساعده بالعلم، ثم نجد عدم ثقافة النظام والحرص على السلامة بالمعايير يصيبنا بالخطر الجسيم، وظاهرة العنف والقوة للحصول على المستحق لهم، وهذا للأسف موجود لدى النساء أكثر من الرجال بالريف والمناطق الشعبية بالمدن، أقدم رسالة محبة ورجاء للجميع أن يعوا فى تلك الظروف وما بعدها وتكون سمة لحياتهم، نحن جميعاً نركب سفينة واحدة تسير وسط بحر متلاطم الأمواج ورياح شديدة بالمرض وغيره، لذا أناشدكم ترك حالة التواكل وسماع الإشاعات المغرضة من أعداء مصر من داخلها أو خارجها، وبفضل الله ووعى الرئيس والحكومة ما زالت سفينتنا تسير بالقرب من شاطئ بر الأمان وتحقيق الهدف.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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