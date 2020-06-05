بريد الوطن.. وفر لنا ماكينة صرف آلى يا محافظ البنك المركزي

نعانى نحن أهالى قرية وردان، التابعة لمركز منشأة القناطر بالجيزة، من وجود ماكينة صرف آلى واحدة ووحيدة تخدم القرية والقرى المجاورة لها، وهى ماكينة كثيرة الأعطال، فضلاً عن كونها غير كافية لكمية السحب النقدى اليومى منها، سواء لأهالى القرية أو المترددين على المصالح الحكومية بالقرية، ما يتسبب فى حدوث زحام كثيف على الماكينة، وللعلم هذه الماكينة معطلة منذ 9 أيام، ولم يتم إصلاحها حتى الآن، نناشد السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، زيادة عدد ماكينات الصرف الآلى، للتيسير على أهالى القرية والقرى المجاورة لها، وخاصة فى الظروف التى تمر بها البلاد فى ظل أزمة كورونا.

عن الأهالى - مصطفى عبيدو

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