بريد الوطن.. ليلة فرح

الليلة ليلة الفرحان

تضىء بنورها الوجدان

أقتفيها بلهفة الحيران

زهدت دنيا الخسران

وألوذ بباب الرحمن

متشبثاً راجياً الغفران

عبدك يا رب بك يصان

يدعوك ويردد الأذان

أنت حى والكل فان

أدعوك يا حنان يا منان

احفظ مصر وكل البلدان

أرجو عفوك فأنا حيران

ارفع عنا الشقاء والبهتان

والوباء والبلاء والشيطان

أستغفرك فأنا إنسان

من ذنوبى وزلات اللسان

تبتُ إليك فاستجب يا رحمن

يا أكرم الأكرمين

يا الله.. يا الله.. يا الله

محمد حلمى السلاب

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