بريد الوطن.. ليلة فرح
كتب:
بريد الوطن
10:10 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
الفرح
الليلة ليلة الفرحان
تضىء بنورها الوجدان
أقتفيها بلهفة الحيران
زهدت دنيا الخسران
وألوذ بباب الرحمن
متشبثاً راجياً الغفران
عبدك يا رب بك يصان
يدعوك ويردد الأذان
أنت حى والكل فان
أدعوك يا حنان يا منان
احفظ مصر وكل البلدان
أرجو عفوك فأنا حيران
ارفع عنا الشقاء والبهتان
والوباء والبلاء والشيطان
أستغفرك فأنا إنسان
من ذنوبى وزلات اللسان
تبتُ إليك فاستجب يا رحمن
يا أكرم الأكرمين
يا الله.. يا الله.. يا الله
محمد حلمى السلاب
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