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محمود مسلم

بريد الوطن.. ليلة فرح

كتب:

بريد الوطن
10:10 ص | الإثنين 14 سبتمبر 2020
الفرح

الفرح

الليلة ليلة الفرحان

تضىء بنورها الوجدان

أقتفيها بلهفة الحيران

زهدت دنيا الخسران

وألوذ بباب الرحمن

متشبثاً راجياً الغفران

عبدك يا رب بك يصان

يدعوك ويردد الأذان

أنت حى والكل فان

أدعوك يا حنان يا منان

احفظ مصر وكل البلدان

أرجو عفوك فأنا حيران

ارفع عنا الشقاء والبهتان

والوباء والبلاء والشيطان

أستغفرك فأنا إنسان

من ذنوبى وزلات اللسان

تبتُ إليك فاستجب يا رحمن

يا أكرم الأكرمين

يا الله.. يا الله.. يا الله

                                                                         محمد حلمى السلاب

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