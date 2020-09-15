حفيد علوية جميل بعد عودته لـ"الشربتلي": ربنا ما يوري حد خضتنا

روى يسري تيناوي، حفيد الفنانة علوية جميل وأحد سكان عقار "الشربتلي" بالزمالك، ذكرياته في العقار، قائلا: "ربنا ما يوري حد الخضة اللي خدناها"، لافتا إلى أنه كان يقرأ الجرائد صباح بعد تضرر العقار، "سمعت داوشة برة افتكرت عمال المترو، لقيت مجموعة من سكان العمارة اللي قصادنا وناس بتشاور في العمارة اللي عندنا، قولت يمكن فيه حريقة".

وأضاف "تيناوي"، خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن قرر الاتصال بحارس الجراج، "أول لما فتح عليا صرخ وقالي أنت بتعمل إيه عندك دي العمارة بتقع!، فقلبي وقع، والمدام كانت لسة صاحية ولما سمعت الكلمة صرخت".

ووجه الشكر لوزير النقل كامل الوزير، واصفا إياه بالرجل الكفء والخلوق والنشيط والخدوم، لافتا إلى أنه بعد ساعة من حدوث الواقعة وصل أحمد المصري، المستشار القانوني لشركة المترو والمهندسين متواجدين لطمأنة السكان، مؤكدا أنه جرى منحه بدل للسكن دون أن يطلب السكان، "احنا في دولة تانية، دولة غير الدولة اللي كنا عايشين فيها، اللي اتعمل في العمارة أكتر من المطلوب" حيث أصبحت الدولة تستمع للمواطنين وتعمل وتأخذ حقها وتعطي للناس حقوقها، موضحا أن العمارة لم يكن بها ميل.