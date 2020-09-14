الجيزة تحدد 15 مدرسة لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين

نسقت محافظة الجيزة مع مديرية التربية والتعليم بتخصيص 15 مدرسة لأقرب "مركز ومدينة وحي"، لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بعد تجهيزها بالفراشة اللازمة (تندات ومقاعد ومبردات)، لاستقبال المواطنين لتخفيف الزحام بعد تزايد أعداد الراغبين في التصالح، حيث ستكون البداية بمجمع الوفاء والأمل بحي الهرم.

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه سيتم نقل عدد كاف من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة التى يتم اختيارها بالقرب من المركز أو الحى، للتيسير على المواطنين، وسرعة إنجاز مصالحهم ضمن حرص المحافظة على تقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين، حفاظاً على سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين لتلقي طلبات الراغبين في التصالح لمخالفات البناء.

وأكد المحافظ أنه سيتم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح، ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقا للقيم الواردة بقرارات المحافظة، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق ذلك الإجراء للوحدات المحلية التي تشهد زحاما أمام المراكز التكنولوجية لتفتيت أي كثافات.

وكان محافظ الجيزة قد أصدر قراراً بتخفيض قيمة مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح، بالإضافة إلى تخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقرى والتوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمة 20% من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقاً في هذا الشأن، بحيث لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.

وأكد المحافظ أنه تم تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمة 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة، وبما لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عليها بالقانون والبالغ 50 جنيها للمتر المسطح.