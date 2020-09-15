فيديو.. سرفيس تصدم مواطنا أثناء وقوفه بجوار سيارة بالشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة صدم سيارة "سرفيس" أجرة مسرعة لـ "مواطن" أثناء وقوفه بجوار سيارة بمدينة الزقازيق، ما أدى لوفاته، وفقا لما قاله متداولو الفيديو.

وأظهر المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة المواطن وهو يقف بجوار سيارة ناحية كوبري علوي بالقرب من مساكن تل بسطة بمدينة الزقازيق فيما صدمته سيارة سرفيس يقودها السائق بسرعة كبيرة، ما أدى لدفع المواطن على الأرض وقذفه لمسافة بعيدة.

وتجمع عدد من الأهالي والمارة لمحاولة إنقاذه، فيما أشار متداولو المقطع إلى أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الحادث.