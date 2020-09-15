مشاورات بين "دعم مصر" و"أبوشقة" عن عدد مقاعد الوفد بالقائمة الوطنية

كشفت مصادر من داخل الهيئة العليا لحزب الوفد، عن أنّ المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب الحزب، سيحضر اجتماع اليوم بمقر ائتلاف دعم مصر البرلماني، للتشاور حول عدد مقاعد الحزب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وأكدت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ دعوة قيادات ائتلاف دعم مصر أبوشقة للاجتماع، جاء بعد تصاعد اعتراض أعضاء الهيئة العليا للحزب على عدد المقاعد التي تم تخصيصها للحزب في القائمة.

وأضافت أنّ الهيئة العليا للحزب في حالة انعقاد وسيواصلون الضغط على القائمة الوطنية لزيادة عدد مقاعد الوفد، وانتهى اجتماعها مساء أمس بتمسك عدد من القيادات بضرورة استمرار التفاوض مع القائمة بدلا من الانسحاب الذي يصر عليه البعض.

وتابعت المصادر أنّه تم تفويض المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب للتفاوض بشأن عدد مقاعد الحزب بالقائمة الوطنية بجانب الفردي، وستنعقد الهيئة العليا مساء اليوم لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في القائمة من عدمه.