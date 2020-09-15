10 مشروعات استثماريـة بـ8 مراكز للشباب في الدقهليـة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، الانتهاء من تنفيذ عدد 7 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع BOT بعدد من مراكز الشباب، وجاري الانتهاء من 3 مشروعات بتكلفة 37.3 مليون جنيـه.

وبحسب بيان لمديرية الشباب والرياضة، اليوم، تم الانتهاء من ملعب كرة قدم قانوني بمركز شباب ميت بدر خميس، وملعب خماسي بمركز شباب مدينة المطرية، وإنشاء عدد 73 محلًا تجاريًا متعدد الخدمات والأنشطة التجارية بمركز شباب مدينة المطرية وجاري العمل علي الانتهاء من إنشاء حمام السباحة التدريبي بمركز شباب الخيارية بنسبة تنفيذ بلغت 80% إلى جانب العمل على إنشاء قاعتي مناسبات اجتماعية بمركز شباب بهوت ومركز شباب مدينة أجا.

وذكر البيان أن المشروعات تأتي ضمن مشروعات الطرح الإستثماري التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية حيث يقدر العائد الاستثماري لها بمحافظة الدقهليــة بنحو 63.5 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف محافظات الجمهورية دون تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أية أعباء مالية.

وأضاف أن مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركزً للشباب في 19 محافظة بالإضافة إلى 800 مليــون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظات.