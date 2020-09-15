حملة لرفع الإشغالات أمام قاعدة بلبيس الجوية

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، في محافظة الشرقية، بإشراف المحاسب علي الصناديلي، حملة لرفع الإشغالات من أمام قاعدة بلبيس الجوية على طريق "القاهرة - الزقازيق" الصحراوي، بدائرة مركز بلبيس.

قاد الحملة المهندس محمد عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس مدينة بلبيس، وتم رفع كافة الإشغالات، وصرف الباعة الجائلين، في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي الإطار نفسه، تابع المحاسب محمد العزوني، رئيس مدينة القنايات، حملة لقسم تحسين البيئة بالمجلس، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، لرفع القمامة والتراكمات بطول امتداد جانبي الطريق العام والشوارع الرئيسية بالمدينة، ونقلها إلى النقطة الوسيطة، كما تم متابعة رفع كافة الإشغالات، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع تكرار المخالفات بنطاق المدينة.