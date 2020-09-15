اتفاقيات لجذب الاستثمارات والتكنولوجيا بين محافظ أسوان وسفير كوريا

إقامة توأمة بين مدينة أسوان وإحدى المدن السياحية والتاريخية في كوريا الجنوبية، وفتح المجال أمام الشركات الكورية للاستثمار في صناعات الفوسفات ومستحضرات التجميل والأدوية، فضلاً عن تنظيم يوم للثقافة، ومعرض للمنتجات البيئية والتراثية، وإنشاء مدارس تطبيقية للصناعات وصيانة السيارات وتكنولوجيا الإلكترونيات، كل هذه الأمور كانت أبرز محاور اللقاء الذي جمع بين محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، وسفير كوريا الجنوبية، هونج جين ووك، أثناء زيارته لمدينة أسوان اليوم، بحضور الدكتورة غادة يحيى، نائب المحافظ.

تناول اللقاء العديد من مجالات التعاون المشترك لجذب الاستثمارات الكورية في أسوان، وخاصةً مع توافر الثروات التعدينية والمحجرية، بالإضافة إلى كون مدينة أسوان عاصمة للشباب والثقافة والاقتصاد بالقارة السمراء، والباب الملكي على الأسواق الأفريقية، من خلال شبكة الطرق والموانئ البرية والنهرية.

وأكد "عطية" أن المحافظة ترحب بزيادة معدلات حركة السياحة الكورية وعودتها إلى طبيعتها، خاصةً أن أسوان تُعتبر إحدى أهم المقاصد السياحية للسائحين الكوريين، بجانب التنوع في الأنماط السياحية، سواء كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو نيلية أو سفارى وصيد، وتمتعها بالطقس الدافئ المعتدل، فضلاً عن تفرد أهلها بالطيبة والبشاشة وحسن استقبال ضيوفهم، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تواصل مستمر مع الجانب الكوري لاتخاذ خطوات جادة لخلق قصص نجاح مشتركة على أرض أسوان، في ظل الدفعة القوية التي تشهدها العلاقات المصرية الكورية، من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، عبر سفير كوريا الجنوبية عن سعادته البالغة لزيارة مدينة أسوان، مبدياً إعجابه بجمال الطبيعة والأثار الخالدة بها، وتابع أنه سيتم دراسة كافة المقترحات المطروحة خلال اللقاء، خاصةً دعوة المستثمرين والشركات الكورية لإقامة مشروعات جادة ومثمرة، ليتوازى ذلك مع الطفرة الكبيرة التي تشهدها العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان، سيكون جسراً للتواصل من أجل تعزيز أطر التعاون مع المحافظة في مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم.

وفى نهاية اللقاء، تبادل محافظ أسوان وسفير كوريا الجنوبية الهدايا والدروع التذكارية، تعبيراً عن متانة العلاقات المصرية الكورية.