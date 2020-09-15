بدراوي عن المعتصمين داخل الوفد: عصبية شباب ولو ناموا بالحزب فهو بيتهم

قال النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إنه لا يوجد أي مشاكل داخل الحزب، وما حدث أمس من إعلان أحد الأعضاء الاعتصام والإضراب عن الطعام داخل مقر الحزب أثناء انعقاد الهيئة العليا هو عصبية زائدة من شباب الوفد على حزبهم.

وانعقدت الهيئة العليا لحزب الوفد، مساء أمس، للتشاور حول مشاركة الحزب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بعد مطالبة عدد من قيادات الوفد بالانسحاب من القائمة بسبب قلة عدد المقاعد التي تم تخصيصها للحزب.

"الوفد" مستمر في التفاوض مع القائمة الوطنية

وأضاف بدراوي لـ"الوطن"، أن شباب الحزب غضبوا من أجل الحزب وحتى لو ناموا داخل مقر الوفد فهو بيتهم، مؤكدا أن الهيئة العليا للحزب تستكمل مناقشة ملف الانتخابات اليوم للوصول إلى قرار بشأن المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وتابع أن المستشار بهاء الدبن أبو شقة رئيس الحزب، هو المسؤول عن التفاوض مع القائمة الوطنية حول مقاعد الوفد منذ بداية الإعلان عن تشكيل القائمة بمشاركة الأحزاب الآخرى وحتى الآن، مشددا على أن ملف الانتخابات بالكامل مع رئيس الحزب.

وانتهى اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، مساء أمس، إلى تمسك المجتمعون برئاسة النائب فؤاد بدراوي إلى مواصلة التفاوض مع القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب لزيادة عدد مقاعد الوفد، وسط مطالب من البعض متمسكة بضرورة الانسحاب.

وكان راضي شامخ نائب رئيس اللجنة النوعية لشباب الحزب أصر على تنفيذ الاعتصام المفتوح داخل مقر الحزب الكائن في شارع بولس حنا بمنطقة الدقي والإضراب عن الطعام، وانضم له أشرف منصور رئيس لجنة شباب الوفد في الجيزة، ومحمد مجدي فرحات رئيس لجنة شباب الوفد بالقاهرة.